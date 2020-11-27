Президент Игорь Додон заявил, что пожертвует пособие, которое ему полагается по истечению мандата, семье с 8 детьми. Глава государства отметил в рамках традиционной передачи, что речь идет о сумме в 39 тыс. леев.

«Естественно, я не возьму это пособие. Я решил передать эти средства семье Марина и Ирины Чиж, у которых 8 детей. Поэтому выплата, которую, согласно законодательству, должен получить президент страны по окончанию мандата, будет передана этой семье – так как я делал много раз, помогая семьям, когда у меня была возможность», – заявил Додон.

Глава государства отметил, что, хотя в этом году в бюджете предусмотрены 560 тыс. леев на выплату компенсаций для президентской команды, глава государства и его советники получать только 247 тыс. леев. Остальные средства – 312 тыс. леев – останутся в бюджете.