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Газета "Кишиневские новости"

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ПСРМ предлагает законодательно закрепить роль русского языка

24 ноября
18:06 2020
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Авторами документа являются депутаты ПСРМ Богдан Цырдя, Василе Боля и Адриан Лебединский, которые прописали в документе возможность для граждан обращаться в государственные органы на русском языке и при необходимости получать ответы на том же языке. По их мнению, документ законодательно закрепит право русскоязычных граждан использовать родной язык во взаимоотношениях с органами власти и другими государственными институтами.

Законопроект о статусе русского языка на территории Молдовы также предусматривает, что «в отношениях с государственными институтами, публичной администрацией, в том числе предприятиями и организациями, расположенными на территории Молдовы, языком письменного и устного общения является государственный язык и/или русский язык в качестве языка межэтнического общения по выбору гражданина»

Также в документе прописано право граждан получат перевод одобренных органами власти документов. Предусмотрено также, что контроль за исполнением закона будет возложен на бюро межэтнических отношений.

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