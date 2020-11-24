Авторами документа являются депутаты ПСРМ Богдан Цырдя, Василе Боля и Адриан Лебединский, которые прописали в документе возможность для граждан обращаться в государственные органы на русском языке и при необходимости получать ответы на том же языке. По их мнению, документ законодательно закрепит право русскоязычных граждан использовать родной язык во взаимоотношениях с органами власти и другими государственными институтами.

Законопроект о статусе русского языка на территории Молдовы также предусматривает, что «в отношениях с государственными институтами, публичной администрацией, в том числе предприятиями и организациями, расположенными на территории Молдовы, языком письменного и устного общения является государственный язык и/или русский язык в качестве языка межэтнического общения по выбору гражданина»

Также в документе прописано право граждан получат перевод одобренных органами власти документов. Предусмотрено также, что контроль за исполнением закона будет возложен на бюро межэтнических отношений.