Такой вывод в своём комментарии к происходящему озвучил бывший депутат украинской Рады и бывший руководитель комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Георгий Крючков. Украинский политик уверен: «Не приходится сомневаться в том, что вокруг Приднестровья будет обострение. Новое руководство Молдовы вряд ли решится на какие-то радикальные шаги, но дискуссий вокруг этой темы будет много». Связано это со строгой направленностью президента Санду на Запад, на вступление страны в НАТО, а также на размежевание с Российской Федерацией.

Помимо этого, по словам Крючкова, в Молдове значительная часть населения настроена прорумынски, что Санду не может не учитывать. Причём новый гарант помнит, что полномочия президента в государстве имеют весьма ограниченный спектр. А значит Санду придётся ориентироваться на те силы, которые придут в парламент, в том числе и в вопросе формирования правительства. Она может оказаться в положении своего предшественника Игоря Додона, решения которого постоянно блокировал недружественный парламент.

Что касается Приднестровья, то новый молдавский лидер уже отметила, что прошло время уговоров и мягких методов. Правда пока что не определилась, какими будут альтернативные «рычаги давления» на ПМР.