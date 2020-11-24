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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Библейский великан оказался не так уж и велик

Библейский великан оказался не так уж и велик
24 ноября
16:26 2020
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В Библии рассказывается о великане Голиафе, который победил в личной схватке будущего царя Давида. Археологи из американского Университета Бригама Янга решили выяснить, каким же на самом деле был рост легендарного великана.

Долгое время считалось, что в Древнем Израиле и в Древнем Египте использовались одинаковые меры длины. Но раскопки, проведенные в последнее время, заставляют в этом усомниться. В прошлом году были обнаружены крепостные стены города Гат, который в Библии назван родным городом Голиафа. Ширина их составляет 2,38 м, а описан их размер в тех же единицах, что и рост великана.

Таким образом, делают выводы ученые, Голиаф на самом деле был не выше, чем нынешние игроки Национальной баскетбольной ассоциации США, а упоминание о гигантских размерах великана – не более, чем художественное преувеличение, сообщает «Science News».

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