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Газета "Кишиневские новости"

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Как невезучий британец стал везунчиком в Индии

Как невезучий британец стал везунчиком в Индии
24 ноября
13:11 2020
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Про таких людей обычно говорят: «Тридцать три несчастья». Сотрудник британской благотворительной организации приехал с гуманитарной миссией в Индию. И тут подхватил целый букет опасных болезней – печально знаменитый коронавирус, потом малярию и лихорадку денге. Ему удалось излечиться, но беда не приходит одна: мужчину ужалила индийская черная королевская кобра – самая крупная и очень опасная ядовитая змея. Ее яд способен убить человека уже через пятнадцать минут после укуса. Однако британцу и тут повезло – его вовремя доставили в больницу.

Сначала врачи решили, что мужчина вновь заболел коронавирусом, но тест этого не подтвердил. Теперь пациент проходит лечение против интоксикации, врачи дают положительный прогноз, сообщает телеканал «360».

И кем теперь считать британца – везунчиком или наоборот?

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