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Газета "Кишиневские новости"

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Популярность в интернете обошлась москвичу почти в полмиллиона рублей

24 ноября
13:06 2020
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Приговор одного из районных судов российской столицы явно надолго отобьет у москвича заниматься сочинительством. Его обвинили в распространении в интернете недостоверной информации о коронавирусе. Мужчина собственноручно состряпал два видеоролика, которые выложил в YouTube. В одном утверждалось, что коронавирус направлен исключительно на уничтожение евреев, потому что болеют только люди этой национальности. А в другом сообщалось, что органы умерших от коронавируса людей продаются на «черном» рынке трансплантации.

По мнению правоохранителей, блогер таким образом хотел повысить свою популярность в интернете. Поэтому он излагал свои домыслы весьма убедительно и, похоже, сам верил в то, что говорил. Но суд ему не поверил и назначил штраф в четыреста тысяч рублей, пишет «Российская газета».   

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