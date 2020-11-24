Приговор одного из районных судов российской столицы явно надолго отобьет у москвича заниматься сочинительством. Его обвинили в распространении в интернете недостоверной информации о коронавирусе. Мужчина собственноручно состряпал два видеоролика, которые выложил в YouTube. В одном утверждалось, что коронавирус направлен исключительно на уничтожение евреев, потому что болеют только люди этой национальности. А в другом сообщалось, что органы умерших от коронавируса людей продаются на «черном» рынке трансплантации.

По мнению правоохранителей, блогер таким образом хотел повысить свою популярность в интернете. Поэтому он излагал свои домыслы весьма убедительно и, похоже, сам верил в то, что говорил. Но суд ему не поверил и назначил штраф в четыреста тысяч рублей, пишет «Российская газета».