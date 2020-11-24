Вторник, 24 ноября 2020, 19:11

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Британская королевская семья подрабатывает производством спиртного

Британская королевская семья подрабатывает производством спиртного
24 ноября
12:56 2020
Версия для печати

Обычно у семьи британской королевы была немалая статья дохода от продажи туристам билетов для посещения дворцов монарха. Но из-за пандемии коронавируса средства из этого источника поступать перестали.

Чтобы поправить финансовое положение, венценосное семейство освоило производство джина, который реализует под собственной торговой маркой. Уже состоялась презентация двух видов спиртных напитков, и только что широкой публике представили третий. Он изготовлен на основе экстрактов различных растений, культивируемых в одном из королевский поместий – Сандригеме – на востоке Англии.

Пока напиток в поллитровой бутылке продается только онлайн, заявки принимаются на сайте поместья. Цена бутылки – пятьдесят фунтов стерлингов, доставка по всей стране бесплатная. Впоследствии, когда ограничительные меры отменят, и в поместье вернутся туристы, каждый посетитель сможет лично прикупить себе бутылочку королевского напитка в магазинчике сувениров по соседству с дворцом, пишет «The Daily Mail».    

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,16+0,23%
EUR20,35+0,41%
GBP22,86+0,23%
UAH0,60+0,33%
RON4,18+0,46%
RUB0,23+0,39%

Курсы валют в MDL на 24.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд