Обычно у семьи британской королевы была немалая статья дохода от продажи туристам билетов для посещения дворцов монарха. Но из-за пандемии коронавируса средства из этого источника поступать перестали.

Чтобы поправить финансовое положение, венценосное семейство освоило производство джина, который реализует под собственной торговой маркой. Уже состоялась презентация двух видов спиртных напитков, и только что широкой публике представили третий. Он изготовлен на основе экстрактов различных растений, культивируемых в одном из королевский поместий – Сандригеме – на востоке Англии.

Пока напиток в поллитровой бутылке продается только онлайн, заявки принимаются на сайте поместья. Цена бутылки – пятьдесят фунтов стерлингов, доставка по всей стране бесплатная. Впоследствии, когда ограничительные меры отменят, и в поместье вернутся туристы, каждый посетитель сможет лично прикупить себе бутылочку королевского напитка в магазинчике сувениров по соседству с дворцом, пишет «The Daily Mail».