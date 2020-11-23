Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 ноября 80882 излечившихся
23 ноября
19:51 2020
На сегодняшний день в стране 80882 человека прошли лечение и 2169 умерли от инфекции COVID-19. На 23 ноября в Молдове подтверждены 98418 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 4757 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 27168 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3526 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 273 в крайне тяжелом состоянии 41 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).