На сегодняшний день в стране 80882 человека прошли лечение и 2169 умерли от инфекции COVID-19. На 23 ноября в Молдове подтверждены 98418 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 4757 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 27168 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3526 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 273 в крайне тяжелом состоянии 41 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).