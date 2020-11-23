Понедельник, 23 ноября 2020, 02:43

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

На Алтае ученые усиливают противовирусные свойства лекарственных трав

На Алтае ученые усиливают противовирусные свойства лекарственных трав
23 ноября
19:41 2020
Версия для печати

Исследователи Алтайского государственного университета разрабатывают перспективные биотехнологии получения лекарственных растений, обладающих противовирусными и антибактериальными свойствами.

В условиях пандемии коронавируса, как никогда, важно обеспечить медиков и пациентов как можно большим разнообразием профилактических и лечебных препаратов для борьбы с инфекцией. Их создание – значительно более простой и быстрый процесс, чем разработка, испытание и регистрация вакцины. И такие средства позволят если не прекратить, то существенно ограничить распространение вируса.   

Специалисты изучают эффективные способы выращивания редких видов лекарственных растений в закрытых условиях, что обеспечивает экологическую чистоту. К тому же при таких технологиях урожай не зависит от капризов погоды, плодородия почв, наличия вредителей, и это может стать серьезной поддержкой в обеспечении ценным сырьем фармацевтической промышленности, сообщает scientificrussia.ru.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,17+0,10%
EUR20,34–0,10%
GBP22,88+0,25%
UAH0,600,00%
RON4,17–0,14%
RUB0,23+0,15%

Курсы валют в MDL на 23.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд