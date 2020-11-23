Исследователи Алтайского государственного университета разрабатывают перспективные биотехнологии получения лекарственных растений, обладающих противовирусными и антибактериальными свойствами.

В условиях пандемии коронавируса, как никогда, важно обеспечить медиков и пациентов как можно большим разнообразием профилактических и лечебных препаратов для борьбы с инфекцией. Их создание – значительно более простой и быстрый процесс, чем разработка, испытание и регистрация вакцины. И такие средства позволят если не прекратить, то существенно ограничить распространение вируса.

Специалисты изучают эффективные способы выращивания редких видов лекарственных растений в закрытых условиях, что обеспечивает экологическую чистоту. К тому же при таких технологиях урожай не зависит от капризов погоды, плодородия почв, наличия вредителей, и это может стать серьезной поддержкой в обеспечении ценным сырьем фармацевтической промышленности, сообщает scientificrussia.ru.