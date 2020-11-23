Сейчас, когда весь мир помешан на разного рода диетах, одна из самых популярных – соблюдение режима питания, при котором основные приемы пищи должны приходиться на первую половину дня. Считается, что такая диета способствует похудению.

Ученые из Университета Джонса Хопкинса в США решили выяснить, насколько справедливо подобное утверждение. В течение трех месяцев они наблюдали за двумя группами испытуемых, обладающих избыточным весом. Они питались одинаково, им была назначена диета с пониженным содержанием калорий. При этом одна группа большую часть пищи потребляла в первой половине дня, а другая – во второй.

В результате выяснилось, что масса тела добровольцев из обеих групп сократилась, и показатели артериального давления у всех снизились. Исследователи сделали вывод, что решающим фактором является не то, когда вы едите, а то, сколько калорий содержит ваш рацион, пишет «Daily Mail».