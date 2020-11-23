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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Американские ученые напечатали модель сердца на 3D-принтере

Американские ученые напечатали модель сердца на 3D-принтере
23 ноября
19:36 2020
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Модели органов, напечатанные с помощью 3D-принтера, создаются не впервые. Но до сих пор все они были миниатюрными. А теперь исследователи из Университета Карнеги-Меллон сумели впервые напечатать полноразмерную модель, полностью соответствующую параметрам человеческого сердца. Для этого использовали природный материал, полученный из водорослей – альгиновую кислоту. По консистенции он напоминает ткани человека.

Новая модель предназначена для имитации хирургических операций и может служить своеобразным тренажером для врачей, поскольку материал эластичен, позволяет делать на нем разрезы и накладывать швы, как во время реальной операции, сообщает Popmech.  

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