Модели органов, напечатанные с помощью 3D-принтера, создаются не впервые. Но до сих пор все они были миниатюрными. А теперь исследователи из Университета Карнеги-Меллон сумели впервые напечатать полноразмерную модель, полностью соответствующую параметрам человеческого сердца. Для этого использовали природный материал, полученный из водорослей – альгиновую кислоту. По консистенции он напоминает ткани человека.

Новая модель предназначена для имитации хирургических операций и может служить своеобразным тренажером для врачей, поскольку материал эластичен, позволяет делать на нем разрезы и накладывать швы, как во время реальной операции, сообщает Popmech.