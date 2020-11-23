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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Российские ученые создали новый материал для радиационной защиты

23 ноября
18:26 2020
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Исследователи Уральского федерального университета разработали новый состав для изготовления стекла, которое служит защитой от радиации. Такие стекла, их еще называют «тяжелыми», используют в целях защиты людей от опасного излучения всюду, где работают с радиационным излучением, – на атомных электростанциях, в научных и медицинских учреждениях, на производстве.

Новый состав испытали в лабораторных условиях и получили очень хорошие результаты: стекло, изготовленное по вновь открытой формуле, продемонстрировало втрое большую эффективность защиты от ядерного излучения, чем до сих пор использовавшиеся аналоги, включая бетон и свинец. Отсюда следует, что оно может быть и втрое тоньше, и существенно дешевле, что немаловажно при массовом производстве.

Ученые планируют продолжить исследования, сообщает РИА «Новости».   

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