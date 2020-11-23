Президент Республики Молдова Игорь Додон принял участие в еженедельном совещании с председателем парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику.

Официальные лица обсудили различные вопросы, касающиеся социально-экономической, бюджетно-налоговой политики, в том числе необходимость принятия парламентом Закона о бюджете на 2021 год.

В ходе встречи было отмечено, что параметры бюджета определены с учетом планируемых инвестиций в инфраструктурные проекты. На совещании высшего руководства страны подчеркивалось, что продолжится оказание помощи экономическим агентам, которые по-прежнему несут потери из-за непрекращающейся пандемии. Кроме того, вновь говорилось о том, что в январе 2021-го состоится второе повышение зарплат всем медицинским работникам на 30%.

В завершение обсуждалась дальнейшая борьба с пандемией, которая принимает угрожающие масштабы во всём мире и в Республике Молдова, в частности. Участники совещания отметили, что национальная система здравоохранения пока справляется с ситуацией, но ее возможности не безграничны, поэтому они призвали людей соблюдать требование об обязательном повсеместном ношении масок и прилагать все усилия во избежание инфицирования.