Каждый из нас мечтает стать любимцем фортуны – пусть ненадолго. Хотя лучше бы Удача посещала как можно чаще и задерживалась подольше. Но не у всех происходит так, как мечтается. Кто-то обласкан улыбкой фортуны чаще, а кому-то приходится много трудиться и долго ждать благосклонности госпожи Удачи. А попробуйте мыслить позитивнее и не сомневаться в своей удачливости, может тогда эта капризуля перестанет быть редкой гостьей, а поселится в вашей судьбе навсегда.

Для кого же будет крутиться карусель Удачи с 25 по 30 ноября?

Умная ДЕВА

Упорству представителей этого знака можно позавидовать. Именно это качество Дев и, конечно, их врожденный ум помогут справиться с любыми финансовыми вопросами. Деньги потекут рекой! Вот только это будет доход от работы в команде, а не от одиночного плаванья – с этим придется смириться. Астрологи рекомендуют Девам не переутомляться и обратить внимание на здоровье.

Успешный СТРЕЛЕЦ

На этот период представителям огненного знака лучше не зацикливаться на личных проблемах, а все силы бросить в деловую часть своей жизни. Стрельцам открываются большие перспективы. Любые вопросы будут решаться легко, а редкие преграды покажутся лишь мелкими неприятностями. Это будет периодом победоносного подъёма на вершину карьеры.