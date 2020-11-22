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Газета "Кишиневские новости"

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Европа выступает против исполнения приговоров смертной казни в США

Европа выступает против исполнения приговоров смертной казни в США
22 ноября
22:31 2020
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Евросоюз осуждает по разным поводам не только Российскую Федерацию, Белоруссию, но и Соединенные штаты Америки. В Брюсселе выразили неодобрение тому, что за океаном приводят приговоры смертной казни в исполнение, сообщает «Интерфакс».

В 21-ом веке лишают жизни преступников в 68 странах, в 128 их оставляют до естественной смерти пребывать в заключении. «После принятого в июле решения администрации США возобновить после почти двадцатилетней паузы смертную казнь на федеральном уровне восемь заключенных, приговоренных к смерти, были казнены, а еще шесть должны быть казнены в декабре и январе», – говорится в релизе Европейской внешнеполитической службы.

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