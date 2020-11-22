Евросоюз осуждает по разным поводам не только Российскую Федерацию, Белоруссию, но и Соединенные штаты Америки. В Брюсселе выразили неодобрение тому, что за океаном приводят приговоры смертной казни в исполнение, сообщает «Интерфакс».

В 21-ом веке лишают жизни преступников в 68 странах, в 128 их оставляют до естественной смерти пребывать в заключении. «После принятого в июле решения администрации США возобновить после почти двадцатилетней паузы смертную казнь на федеральном уровне восемь заключенных, приговоренных к смерти, были казнены, а еще шесть должны быть казнены в декабре и январе», – говорится в релизе Европейской внешнеполитической службы.