Дмитрий Дьяков уверен, что глава «Нашей партии» Ренато Усатый со своим формированием не сможет оттеснить на третий план Демпартию, об этом он заявил в эфире телеканала №4.

Патриарх молдавской политики считает, что конкурент не сможет на досрочных парламентских выборах повторить свой успех от 1 ноября 2020 года, когда в первом туре гонки за кресло главы государства он набрал 16,9 процентов голосов. «Ему удалось получить голоса на президентских выборах. Эта партия по типу Жириновского, не зря же они сотрудничали и были друзьями. Я считаю, что это более агрессивная, популистская и скандальная партия», – отметил Дьяков. По его мнению, демократы подходят к политическим реалиям более серьезно, чем Усатый.