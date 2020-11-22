Впервые с июля месяца австралийский штат Новый Южный Уэльс открывает границу с соседним штатом Виктория, передает ВВС.

В середине лета австралийский штат Виктория стал эпицентром заражения коронавирусом, и с июля граница между Викторией и соседним Новым Южным Уэльсом была закрыта. Полеты между столицами двух самых густозаселенных австралийских штатов были отменены. Власти ввели строжайшие меры изоляции. Как следствие, с начала ноября в Виктории не было зарегистрировано ни единого случая заражения Covid-19. Штат также ослабляет режим обязательного ношения масок. На данный момент в Австралии зафиксировано 900 смертей на 28 000 инфицированных.

Быстрое реагирование, жесткое отслеживание всяких контактов между гражданами и закрытие границ безо всяких оговорок помогли Австралии свести заражения к минимуму.