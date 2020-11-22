Военный эксперт, доктор наук Константин Сивков прогнозирует: если новоизбранный президент Республики Молдова Майя Санду попытается реализовать свои планы в отношении Приднестровья, Россия будет вынуждена высадить свои войска в Одесской области.

Москва вмешалась в конфликт между Азербайджаном и Арменией даже при том, что там не было граждан РФ, констатирует эксперт. На левом же берегу Днестра людей с российским паспортом свыше двухсот тысяч. Если Киев и Кишинев попытаются их изолировать от внешнего мира, «грозного молчания» не будет. По мнению Сивкова, Приднестровье в ближайшее время может превратиться в Ленинград образца 1941 года. «В таком случае у Москвы остается два пути. Первый – это признание поражения с катастрофическими последствиями обрушения международного имиджа РФ, нарушения политической стабильности власти и разочарования в пределах государства и за его границами. Второй путь: военная помощь Приднестровью. Это наиболее реальный, действенный и эффективный способ. Это должно стать показательной акцией, Россия будет бороться до конца. Для этого нужно “забрать” Одессу, высадив там российский десант, который броском преодолеет десяток километров до цели», полагает Сивков.