Третья декада ноября для некоторых зодиакальных созвездий будет богата на события из прошлого. Кому-то ушедшая любовь наполнит сердце сладкими воспоминаниями, а в ком-то пробудит старые обиды. Кому же прошлое напомнит о себе в последние 10 дней осени?

ОВЕН

Встреча с бывшей любовью ожидает представителей этого знака зодиака. Овны в глубине души ждали такой встречи, чтобы показать, чего добились в жизни, и увидеть сожаление в глазах бывшей половинки. Они не любят проигрывать, потому с недоверием будут следить за развитием отношений, опасаясь снова потерпеть фиаско.

ЛЕВ

Представителей этого огненного знака зодиака ожидает победа на любовном фронте. Львы потешат свое самолюбие, вернув расположение своей бывшей половинки. Вот только восстанавливать отношения Львы не собираются, им нужна сатисфакция, получив которую они разорвут отношения, не заботясь о чувствах партнера.