Суббота, 21 ноября 2020, 07:00

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Любовь из прошлого вернется в жизнь трёх знаков зодиака 21-30 ноября

Любовь из прошлого вернется в жизнь трёх знаков зодиака 21-30 ноября
20 ноября
23:46 2020
Версия для печати

Третья декада ноября для некоторых зодиакальных созвездий будет богата на события из прошлого. Кому-то ушедшая любовь наполнит сердце сладкими воспоминаниями, а в ком-то пробудит старые обиды. Кому же прошлое напомнит о себе в последние 10 дней осени?

ОВЕН

Встреча с бывшей любовью ожидает представителей этого знака зодиака. Овны в глубине души ждали такой встречи, чтобы показать, чего добились в жизни, и увидеть сожаление в глазах бывшей половинки. Они не любят проигрывать, потому с недоверием будут следить за развитием отношений, опасаясь снова потерпеть фиаско.

ЛЕВ

Представителей этого огненного знака зодиака ожидает победа на любовном фронте. Львы потешат свое самолюбие, вернув расположение своей бывшей половинки. Вот только восстанавливать отношения Львы не собираются, им нужна сатисфакция, получив которую они разорвут отношения, не заботясь о чувствах партнера.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,120,00%
EUR20,290,00%
GBP22,740,00%
UAH0,600,00%
RON4,170,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 21.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд