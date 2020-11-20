Ученые из Казанского федерального университета уже почти два десятилетия ведут раскопки на месте крупного поселения золотоордынского периода в Саратовской области, в нижнем течении Волги. Именно здесь когда-то располагался экономический, политический и торговый центр Золотой Орды.

Раскопки показали, что население активно занималось земледелием, скотоводством и ремеслами, а это противоречит бытовавшему долгое время мнению, что Золотую Орду населяли кочевники. Археологи нашли много серебряных и медных монет, осколков керамики, изделий из металла, стекла, кости. Все артефакты относятся к XIII-XIV векам. И они свидетельствуют о том, что население жило оседло, а государство уже перешло от натурального обмена, или, как принято говорить сегодня, бартера, к товарно-денежным отношениям.

Раскопки планируется продолжить, а пока специалисты будут тщательно изучать находки, сообщает ТАСС.