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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Жители Золотой Орды не были кочевниками

20 ноября
19:46 2020
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Ученые из Казанского федерального университета уже почти два десятилетия ведут раскопки на месте крупного поселения золотоордынского периода в Саратовской области, в нижнем течении Волги. Именно здесь когда-то располагался экономический, политический и торговый центр Золотой Орды.

Раскопки показали, что население активно занималось земледелием, скотоводством и ремеслами, а это противоречит бытовавшему долгое время мнению, что Золотую Орду населяли кочевники. Археологи нашли много серебряных и медных монет, осколков керамики, изделий из металла, стекла, кости. Все артефакты относятся к XIII-XIV векам.  И они свидетельствуют о том, что население жило оседло, а государство уже перешло от натурального обмена, или, как принято говорить сегодня, бартера, к товарно-денежным отношениям.

Раскопки планируется продолжить, а пока специалисты будут тщательно изучать находки, сообщает ТАСС.  

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