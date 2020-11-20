Специалисты из Института науки Вейцмана в Израиле сумели выяснить, сколько вирусных частиц находится в организме инфицированного человека.

Исследование проводили как на заболевших людях, так и на обезьянах макаках-резус. Оказалось, что больше всего вирусных частиц были сконцентрированы на ткани легких, затем, по убывающей, шли дыхательная и пищеварительная системы.

Подсчеты показали, что в общей сложности в организме заболевшего человека находится 109-1011 коронавирусных частиц общим весом не более 0,1 мг. То есть в мировом масштабе общий вес вируса, вызвавшего страшную пандемию, равен всего лишь примерно одному килограмму.

Ученые считают, что знание вирусной нагрузки на организм инфицированного позволит оценить, каким может быть иммунный ответ организма, сообщает РИА «Новости».