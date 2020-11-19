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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 ноября 2091 смертельный случай

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 ноября 2091 смертельный случай
19 ноября
19:16 2020
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В течение прошедшего дня, 19 ноября, зарегистрированы еще 19 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 71-летняя женщина из Кишинева, 69-летняя женщина из Кишинева, 70-летний мужчина из Дондюшанского района, 92-летняя женщина из Кишинева, 67-летняя женщина из Единецкого района, 72-летний мужчина из Кишинева, 46-летняя женщина из Кишинева, 43-летняя женщина из Кишинева, 69-летняя женщина из Кишинева, 74-летний мужчина из Сорокского района, 81-летняя женщина из Кишинева, 77-летний мужчина из Кишинева, 74-летняя женщина из Единецкого района, 63-летняя женщина из Кишинева, 44-летняя женщина из Кишинева, 71-летний мужчина из Страшенского района, 68-летний мужчина из Теленештского района, 68-летняя женщина из Кишинева, 58-летний мужчина из Кишинева. На вечер 19 ноября 75530 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2091 человек умерли от инфекции.

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