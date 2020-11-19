Сегодня парламент провел пленарное заседание, на котором депутаты Нэстасе, Санду и Шора голосовали вместе по вопросу создания следственной комиссии по делу ”Laundromat”.

Инициатива, предложенная депутатом «Платформы DA», была поддержана 50 голосами фракций Платформы DA, ПДС, партии «Шор», а также группой «За Молдову», состоящей из бывших демократов и членов партии «Шор».

Напомним, что по делу “Laundromat” из России было незаконно выведено 70 млрд долларов. В этой криминальной схеме были задействованы ряд молдавских банков и неправомерные решения отечественных судебных инстанций.