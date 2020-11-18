Это 62-летний мужчина из Хынчештского района, 66-летняя женщина из Кишинева, 67-летний мужчина из Теленештского района, 76-летняя женщина из Каушанского района, 66-летний мужчина из Кишинева, 60-летний мужчина из Кишинева, 70-летняя женщина из Кишинева, 67-летняя женщина из Страшенского района, 67-летний мужчина из Унгенского района, 62-летняя женщина из Кишинева, 70-летний мужчина из Кишинева, 73-летняя женщина из Бельцкого муниципия, 74-летний мужчина из Кишинева, 70-летний мужчина из муниципия Бельцы, 64-летний мужчина из Кишинева, 81-летняя женщина из района Хынчешть, 71-летняя женщина из Рышканского района, 44-летний мужчина из Кишинева. На вечер 18 ноября 74229 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2072 человека умерли от инфекции.