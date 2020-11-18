Кристина Квин, временный поверенный США на Украине, объявила публично, что союзники России пробрались уже и в Верховную Раду, сообщает «Страна».

В ходе одного из многочисленных мероприятий, проходящих в Киеве, на которое пришли члены правительства, офиса президента, дипломаты и депутаты, Квин заявила: «Сейчас на многих фронтах Украина борется с агрессией России. Аннексия Крыма, конфликт на Донбассе. Это, в том числе, и кибератаки, и дезинформация, которая распространяется с территории РФ, а также союзников России, которые также сидят в Верховной Раде Украины. Это делается с помощью медиахолдингов и соцсетей». Квин при этом вдохновила присутствующих обещанием того, что Вашингтон не бросит Киев, и всегда будет ему добрым помощником на пути евроинтеграции.