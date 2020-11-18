В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в контейнере с бананами из Эквадора 22,6 килограмма кокаина, сообщает «Думская».

Наводку СБУ получила заранее. Сканирование груза выявило контрабанду в вентиляционных люках. На наличие кокаина также отреагировала служебная собака по кличке Пират. На черном рынке груз мог быть реализован за 4 миллиона долларов. Только с начала этого года в морских портах Украины конфисковано 430 килограммов кокаина. Обычно он идет из Южной Америки транзитом в Западную Европу.