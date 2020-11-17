Республиканский совет ПСРМ провел сегодня заседание, на котором обсуждалась политическая ситуация в стране и подводились итоги избирательной кампании. Члены Совета рассмотрели деятельность правительства Кику в условиях отсутствия в парламенте правящего большинства. Участники заседания пришли к выводам о том, что любая политическая дестабилизация может негативно отразиться на экономике страны, что приведет к социальным проблемам для граждан страны. В этом контексте Республиканский совет ПСРМ принял ряд решений:

– Поддержать инициативу депутатов-социалистов предложить Съезду избрать Игоря Додона Председателем партии.

– Созвать до конца года XVI очередной съезд ПСРМ.

– Уполномочить руководство партии, прежде всего парламентскую фракцию, приложить усилия для выявления возможности поддержания политической стабильности в стране и курса на сбалансированное развитие внешней политики.

– Поддерживать в дальнейшем выполнение предвыборных обещаний Игоря Додона. Это, прежде всего, социальные проекты, направленные на улучшение жизни людей и поддержку наиболее обездоленных слоев общества.

– Для дальнейшего содействия реализации национальных проектов развития инфраструктуры, таких как: «Хорошие дороги для всех», строительство акведуков, благоустройство населенных пунктов, вывоз мусора и уличное освещение в деревнях и городах страны.

– Обеспечить усиленную поддержку медицинской системы в борьбе с пандемией COVID-19, избежать закрытия поликлиник и больниц в стране в будущем.

– Поддержать проекты для молодежи, такие как «Первый дом», создание «Материнского капитала», увеличение пособий на ребенка и т. д.

– Развивать существующие программы и запускать другие проекты по возвращению молдаван, работающих за рубежом.

– Продвигать и внедрять европейские принципы функционирования языков в государстве. В частности, парламентская фракция социалистов будет настаивать на том, чтобы русский язык получил особый статус языка межнационального общения.

– Отменить цензуру, введенную бывшим олигархическим режимом в отношении телерадиовещания. В ближайшее время будет предложен проект поправок в Кодекс о телерадиовещании для снятия цензуры в отношении телеканалов, транслируемых из Российской Федерации – ограничения, которые ранее жестко критиковались как гражданским обществом, так и внешними партнерами.

Республиканский совет подчеркнул, что ПСРМ остается самой сильной партией в стране и в ближайшие недели намерена усилить свои местные структуры, а также свое присутствие в публичном пространстве.