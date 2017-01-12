Кишиневские новости

СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЕНИНА
Продолжаем публикацию серии статей «Великая октябрьская революция. Гении и злодеи»
1917 год, от которого мы отсчитываем современную историю нашего государства, во многом остается загадкой. Особенно Февраль — стремительное, происшедшее всего за несколько дней крушение империи.
В начале 1916‑го, за год до революции, политические эмигранты Владимир Ильич Ленин-Ульянов и его жена Надежда Константиновна Крупская приехали в Цюрих. Сняли комнату у сапожника на Шпигельгассе, дом №14. Из далекой Швейцарии Владимир Ильич жаловался оставшемуся в России товарищу по партии Александру Шляпникову: «Заработок нужен. Иначе прямо околевать, ей-ей! Дороговизна дьявольская, а жить нечем». В начале 1917 года Ленин писал сестре: «Дороговизна совсем отчаянная, а работоспособность из-за больных нервов отчаянно плохая».
Меньше всего вождь большевиков ожидал в те дни революции в России. В январе 1917 года Ленин беседовал с молодыми социалистами в Цюрихе. Говорил по-немецки. Вот перевод его слов: «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции. Но я могу, думается мне, высказать с большой уверенностью надежду, что молодежь, которая работает так прекрасно в социалистическом движении Швейцарии и всего мира, будет иметь счастье не только бороться, но и победит в грядущей пролетарской революции».
А через несколько недель монархия и империя рухнули. И это была революция без революционеров.
Как ни странно это звучит, но глубинные причины Февральской революции, сокрушившей монархию и империю, столетие спустя остаются неисследованными. Мы привычно удовлетворялись объяснениями советской историографии: созрела революционная ситуация, самодержавие себя исчерпало, верхи не могут, низы не хотят… Теперь во всем видят заговоры, влияние темных сил и чужих денег. Настало время серьезного и спокойного анализа. Хотя трудно остаться беспристрастным, когда речь идет о таких драмах и трагедиях такого масштаба.
В ЧЕМ ЗАСЛУГА СТОЛЫПИНА?
В августе 1906 года террористы взорвали дачу председателя Совета министров Петра Столыпина на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге. Пострадало больше ста человек, ожидавших приема, была тяжело ранена его дочь.
Столыпин многим нравится твердостью, граничащей с жестокостью. Но ее не надо переоценивать. Историческая заслуга Столыпина — аграрная реформа. Крестьянин перестанет бунтовать и накормит страну, считал он, если получит землю в собственность и право ею распоряжаться.
С чего он начал? Убедил императора подписать 5 октября 1906 года указ, который дал крестьянину свободу распоряжаться собой, разрешил беспрепятственно получать паспорт. Хочешь — оставайся в деревне, хочешь — ищи работу в городе, где быстрыми темпами развивалась промышленность и была нужда в рабочих руках. Указ запретил сажать крестьян под арест или штрафовать — только через суд. Столыпин на деле создавал правовое государство. Советская власть заберет назад все права, данные тогда крестьянину, загонит в колхозы, запретит выдавать паспорта и будет сажать без суда…
Для успеха страны, считал Столыпин, нужны личная свобода и экономическая независимость. Но ничего не давать даром! Не воспитывать иждивенчество! Возражал против идеи социалистов — отобрать землю у тех, кто ей владеет, и раздать бесплатно: «Если признавать возможность отчуждения земли у того, у кого ее много, чтобы дать тому, у кого ее мало, надо знать, к чему это приведет… Никто не будет прилагать свой труд к земле, зная, что плоды его трудов могут быть через несколько лет отчуждены».
Столыпин как в воду глядел! После революции большевики забрали землю у крупных владельцев, и это стало началом полного беззакония. А в конце концов лишили права на землю самих крестьян, загнав их в колхозы, и отбили желание работать.
Первая русская революция 1905 года, а точнее, вспышка недовольства на фоне неудачной войны с Японией, пошла стране на пользу. Ее результатом стал исторический компромисс между обществом и Санкт-Петербургом: общество отказалось от радикальных лозунгов, власть поступилась привилегиями. Под влиянием советской историографии мы недооценивали эти перемены — и самого императора.
СЛУЖЕНИЕ МАТУШКЕ РОССИИ
Если бы Николай Александрович Романов родился в среде простых смертных, то прожил бы жизнь, полную гармонии, поощряемый начальством и уважаемый окружающими, писал один из его близких родственников. Если бы Николай II дал волю своим естественным наклонностям, то, вероятно, предпочел бы заниматься цветоводством, а царские обязанности переложил бы на другие плечи…
Как характерно это отношение к последнему императору! Свысока, почти презрительно. О любви к цветам сказано с откровенной издевкой. На самом деле Николай любил армию, спорт, автомобили. Отец, Александр III, назначил его командиром батальона лейб-гвардии Преображенского полка. Произвести в генералы не успел. Николай, став императором, не счел возможным сделать себя генералом, остался полковником.
На свое царское служение Николай II смотрел как на тяжкий крест. В его устах слова «наша матушка Россия» не были пустым звуком. Император добровольно отказался от многих полномочий и прерогатив, по существу — от самодержавия. После октября 1905 года Николай II подписал ряд законов, превратив страну в конституционную монархию. Впервые в России были закреплены гражданские права и свободы (неприкосновенность личности и имущества, свобода веры). Старая Россия не знала телефонного права — и не потому, что телефонных аппаратов было маловато, а потому, что даже император не мог нарушить закон и влиять на суд.
И свои законодательные полномочия он разделил с Государственной думой и Государственным советом (что-то вроде нынешнего Совета Федерации). Формировалась демократическая система разделения властей. В Государственную думу избиралось предостаточно оппозиционеров, в том числе радикально настроенных. Правительству приходилось убеждать депутатов в своей правоте. Удавалось отнюдь не всегда. Дума и Государственный совет проваливали правительственные законопроекты…
Императорские реформы погасили существовавшее в обществе недовольство. Радикальные социалисты уехали за границу. Или занялись устройством личной жизни. Новой революции никто не ждал.
21 февраля 1913 года с невероятной пышностью отмечалось 300‑летие царствования дома Романовых. «День празднования, — записал в дневнике император Николай II, — был светлый и совсем весенний. Настроение было радостное».
Торжественные литургии и молебны, на которых читалась специально составленная молитва, начинавшаяся словами «Крепость даяй царем нашым Господи», парады, балы у губернаторов и градоначальников, благодарственные слова императорскому дому… Казалось, ничто не помешает в 2013 году с еще большим блеском отметить 400‑летие дома Романовых.
Великий князь Александр Михайлович, двоюродный дядя Николая II, вспоминал: «Иностранец, который посетил бы Санкт-Петербург, почувствовал бы непреодолимое желание остаться навсегда в блестящей столице российских императоров. В Европейской гостинице чернокожий бармен, нанятый в Кентукки, на сцене Михайловского театра актрисы-парижанки, величественная архитектура Зимнего дворца — воплощение гения итальянских зодчих, белые ночи, в дымке которых длинноволосые студенты спорили с краснощекими барышнями о преимуществах германской философии».
ФОРСИРОВАННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
В советские времена принято было считать дореволюционную Россию безнадежно отсталым государством, которое Ленин вывел на столбовую дорогу развития. Современные исследования опровергают эти заблуждения. Российская экономика была на подъеме. При Николае II шла форсированная модернизация.
Темпы экономических и социальных перемен сравнимы с европейскими, хотя отставали от американских. Рост национального дохода — как в Германии и Швеции. Наша страна была крупнейшим экспортером зерновых. При большевиках страна с трудом будет кормить собственное население, затем начнет и закупать зерно за границей. Замена рыночной экономики планово-административной станет губительной. Как выразился один публицист, «Столыпин готовил для русских крестьян экономическую будущность американских фермеров, а злая мачеха-история принесла им колхозное рабство».
Сегодня как никогда ясно, что потеряно в результате революции, Гражданской войны, ленинских экспериментов… И сколько десятков миллионов людей остались бы живы! Население страны в 1900 году составило 128 миллионов человек, в 1908‑м — 160 миллионов. По прогнозам, в 1920 году в России должно было жить двести миллионов. А сколько было бы сейчас!..
В ХХ век Россия вступила куда более уверенной в себе, чем она начала век ХХI. Сто лет назад наша страна нисколько не сомневалась в своих силах. Без России не решалась ни одна крупная проблема на континенте. Империя обладала мощными союзниками и успешно раздвигала свои границы. Правда, именно эти союзники и тяга к территориальным приобретениям вовлекли страну в 1914 году в Первую мировую войну, которая привела к революции и едва не погубила государство.
Россия вовсе не проиграла Первую мировую войну. Но почему армия и тыл ополчились против верховного главнокомандующего?
Леонид МЛЕЧИН. Фото wikipedia.org.
Продолжение следует. Первую статью Леонида Млечина из серии: «ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» читайте на сайте www.mk.ru.
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