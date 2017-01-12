Кишиневские новости

Продолжаем публикацию серии статей «Великая октябрьская революция. Гении и злодеи»

1917 год, от которого мы отсчитываем современную историю нашего государства, во многом остается загадкой. Особенно Февраль — стремительное, происшедшее всего за несколько дней круше­ние империи.

В начале 1916‑го, за год до революции, по­литические эмигранты Владимир Ильич Ленин-Ульянов и его жена Надежда Константиновна Крупская приехали в Цюрих. Сняли комнату у сапожника на Шпигельгассе, дом №14. Из да­лекой Швейцарии Владимир Ильич жаловался оставшемуся в России товарищу по партии Александру Шляпникову: «Заработок нужен. Иначе прямо околевать, ей-ей! Дороговизна дьявольская, а жить нечем». В начале 1917 года Ленин писал сестре: «Дороговизна совсем от­чаянная, а работоспособность из-за больных нервов отчаянно плохая».

Меньше всего вождь большевиков ожидал в те дни революции в России. В январе 1917 года Ленин беседовал с молодыми социалистами в Цюрихе. Говорил по-немецки. Вот перевод его слов: «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции. Но я могу, думается мне, высказать с большой уверенностью надежду, что молодежь, которая работает так прекрасно в социалистическом движении Швейцарии и всего мира, будет иметь счастье не только бороться, но и победит в грядущей пролетарской революции».

А через несколько недель монархия и им­перия рухнули. И это была революция без ре­волюционеров.

Как ни странно это звучит, но глубинные причины Февральской революции, сокрушив­шей монархию и империю, столетие спустя остаются неисследованными. Мы привычно удовлетворялись объяснениями советской историографии: созрела революционная си­туация, самодержавие себя исчерпало, верхи не могут, низы не хотят… Теперь во всем видят заговоры, влияние темных сил и чужих денег. Настало время серьезного и спокойного ана­лиза. Хотя трудно остаться беспристрастным, когда речь идет о таких драмах и трагедиях та­кого масштаба.

В ЧЕМ ЗАСЛУГА СТОЛЫПИНА?

В августе 1906 года террористы взорвали дачу председателя Совета министров Петра Столыпина на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге. Пострадало больше ста человек, ожидавших приема, была тяжело ранена его дочь.

Столыпин многим нравится твердостью, граничащей с жестокостью. Но ее не надо переоценивать. Историческая заслуга Столы­пина — аграрная реформа. Крестьянин пере­станет бунтовать и накормит страну, считал он, если получит землю в собственность и право ею распоряжаться.

С чего он начал? Убедил императора под­писать 5 октября 1906 года указ, который дал крестьянину свободу распоряжаться собой, разрешил беспрепятственно получать паспорт. Хочешь — оставайся в деревне, хочешь — ищи работу в городе, где быстрыми темпами разви­валась промышленность и была нужда в рабо­чих руках. Указ запретил сажать крестьян под арест или штрафовать — только через суд. Сто­лыпин на деле создавал правовое государство. Советская власть заберет назад все права, дан­ные тогда крестьянину, загонит в колхозы, за­претит выдавать паспорта и будет сажать без суда…

Для успеха страны, считал Столыпин, нужны личная свобода и экономическая не­зависимость. Но ничего не давать даром! Не воспитывать иждивенчество! Возражал про­тив идеи социалистов — отобрать землю у тех, кто ей владеет, и раздать бесплатно: «Если признавать возможность отчуждения земли у того, у кого ее много, чтобы дать тому, у кого ее мало, надо знать, к чему это приведет… Никто не будет прилагать свой труд к земле, зная, что плоды его трудов могут быть через несколько лет отчуждены».

Столыпин как в воду глядел! После рево­люции большевики забрали землю у крупных владельцев, и это стало началом полного без­закония. А в конце концов лишили права на землю самих крестьян, загнав их в колхозы, и отбили желание работать.

Первая русская революция 1905 года, а точнее, вспышка недовольства на фоне неудачной войны с Японией, пошла стра­не на пользу. Ее результатом стал истори­ческий компромисс между обществом и Санкт-Петербургом: общество отказалось от радикальных лозунгов, власть поступилась привилегиями. Под влиянием советской исто­риографии мы недооценивали эти переме­ны — и самого императора.

СЛУЖЕНИЕ МАТУШКЕ РОССИИ

Если бы Николай Александрович Романов родился в среде простых смертных, то прожил бы жизнь, полную гармонии, поощряемый на­чальством и уважаемый окружающими, писал один из его близких родственников. Если бы Николай II дал волю своим естественным на­клонностям, то, вероятно, предпочел бы зани­маться цветоводством, а царские обязанности переложил бы на другие плечи…

Как характерно это отношение к последне­му императору! Свысока, почти презрительно. О любви к цветам сказано с откровенной из­девкой. На самом деле Николай любил армию, спорт, автомобили. Отец, Александр III, назна­чил его командиром батальона лейб-гвардии Преображенского полка. Произвести в гене­ралы не успел. Николай, став императором, не счел возможным сделать себя генералом, остался полковником.

На свое царское служение Николай II смо­трел как на тяжкий крест. В его устах слова «наша матушка Россия» не были пустым звуком. Император добровольно отказался от многих полномочий и прерогатив, по существу — от самодержавия. После октября 1905 года Нико­лай II подписал ряд законов, превратив страну в конституционную монархию. Впервые в России были закреплены гражданские права и свободы (неприкосновенность личности и имущества, свобода веры). Старая Россия не знала теле­фонного права — и не потому, что телефонных аппаратов было маловато, а потому, что даже император не мог нарушить закон и влиять на суд.

И свои законодательные полномочия он разделил с Государственной думой и Государ­ственным советом (что-то вроде нынешнего Совета Федерации). Формировалась демокра­тическая система разделения властей. В Госу­дарственную думу избиралось предостаточно оппозиционеров, в том числе радикально на­строенных. Правительству приходилось убеж­дать депутатов в своей правоте. Удавалось от­нюдь не всегда. Дума и Государственный совет проваливали правительственные законопроек­ты…

Императорские реформы погасили суще­ствовавшее в обществе недовольство. Ради­кальные социалисты уехали за границу. Или занялись устройством личной жизни. Новой революции никто не ждал.

21 февраля 1913 года с невероятной пыш­ностью отмечалось 300‑летие царствования дома Романовых. «День празднования, — за­писал в дневнике император Николай II, — был светлый и совсем весенний. Настроение было радостное».

Торжественные литургии и молебны, на ко­торых читалась специально составленная мо­литва, начинавшаяся словами «Крепость даяй царем нашым Господи», парады, балы у губер­наторов и градоначальников, благодарствен­ные слова императорскому дому… Казалось, ничто не помешает в 2013 году с еще большим блеском отметить 400‑летие дома Романовых.

Великий князь Александр Михайлович, двоюродный дядя Николая II, вспоминал: «Иностранец, который посетил бы Санкт-Петербург, почувствовал бы непреодолимое желание остаться навсегда в блестящей сто­лице российских императоров. В Европей­ской гостинице чернокожий бармен, нанятый в Кентукки, на сцене Михайловского театра актрисы-парижанки, величественная архитек­тура Зимнего дворца — воплощение гения ита­льянских зодчих, белые ночи, в дымке которых длинноволосые студенты спорили с красноще­кими барышнями о преимуществах германской философии».

ФОРСИРОВАННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

В советские времена принято было счи­тать дореволюционную Россию безнадежно отсталым государством, которое Ленин вывел на столбовую дорогу развития. Современные исследования опровергают эти заблуждения. Российская экономика была на подъеме. При Николае II шла форсированная модернизация.

Темпы экономических и социальных пере­мен сравнимы с европейскими, хотя отставали от американских. Рост национального дохо­да — как в Германии и Швеции. Наша страна была крупнейшим экспортером зерновых. При большевиках страна с трудом будет кормить собственное население, затем начнет и за­купать зерно за границей. Замена рыночной экономики планово-административной станет губительной. Как выразился один публицист, «Столыпин готовил для русских крестьян эко­номическую будущность американских фер­меров, а злая мачеха-история принесла им колхозное рабство».

Сегодня как никогда ясно, что потеряно в результате революции, Гражданской войны, ленинских экспериментов… И сколько десят­ков миллионов людей остались бы живы! Насе­ление страны в 1900 году составило 128 мил­лионов человек, в 1908‑м — 160 миллионов. По прогнозам, в 1920 году в России должно было жить двести миллионов. А сколько было бы сей­час!..

В ХХ век Россия вступила куда более уве­ренной в себе, чем она начала век ХХI. Сто лет назад наша страна нисколько не сомневалась в своих силах. Без России не решалась ни одна крупная проблема на континенте. Империя об­ладала мощными союзниками и успешно раз­двигала свои границы. Правда, именно эти союзники и тяга к территориальным приобре­тениям вовлекли страну в 1914 году в Первую мировую войну, которая привела к революции и едва не погубила государство.

Россия вовсе не проиграла Первую мировую войну. Но почему армия и тыл ополчились против верховного главноко­мандующего?

Леонид МЛЕЧИН. Фото wikipedia.org.

Продолжение следует. Первую ста­тью Леонида Млечина из серии: «ВЕЛИ­КАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» читайте на сайте www.mk.ru.