Видеофакт! Как на выборах платят за голос в итальянской Вероне
15 ноября
17:31 2020
Граждане Молдовы в Вероне получают деньги за свой голос. Видео доказательство.
В коротком видео диалог, из которого становится ясно, что за рубежом в ряде городов организован подкуп избирателей.
– Я проголосовал.
– Покажи фотографию, что голосовал за Майю
Этот разговор был записан у избирательного участка в г. Верона, в Италии. Мужчина, который, вероятно, проголосовал, получает деньги после того как показывает на снимке доказательство голосования за Майю Санду. Видеокадры опубликованы в телеграм-канале.
Видео: https://drive.google.com/file/d/1h-Hbn1qOhdQmlEQoR7jgIsydLsskNWeB/view?usp=sharing