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Газета "Кишиневские новости"

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Видеофакт! Как на выборах платят за голос в итальянской Вероне

15 ноября
17:31 2020
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Граждане Молдовы в Вероне получают деньги за свой голос. Видео доказательство.

В коротком видео диалог, из которого становится ясно, что за рубежом в ряде городов организован подкуп избирателей.

– Я проголосовал.

– Покажи фотографию, что голосовал за Майю

Этот разговор был записан у избирательного участка в г. Верона, в Италии. Мужчина, который, вероятно, проголосовал, получает деньги после того как показывает на снимке доказательство голосования за Майю Санду. Видеокадры опубликованы в телеграм-канале.

Видео: https://drive.google.com/file/d/1h-Hbn1qOhdQmlEQoR7jgIsydLsskNWeB/view?usp=sharing

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