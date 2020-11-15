Граждане Молдовы в Вероне получают деньги за свой голос. Видео доказательство.

В коротком видео диалог, из которого становится ясно, что за рубежом в ряде городов организован подкуп избирателей.

– Я проголосовал.

– Покажи фотографию, что голосовал за Майю

Этот разговор был записан у избирательного участка в г. Верона, в Италии. Мужчина, который, вероятно, проголосовал, получает деньги после того как показывает на снимке доказательство голосования за Майю Санду. Видеокадры опубликованы в телеграм-канале.

Видео: https://drive.google.com/file/d/1h-Hbn1qOhdQmlEQoR7jgIsydLsskNWeB/view?usp=sharing