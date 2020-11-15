ЦИК осудила насильственные действия, зафиксированные в селе Варница, где группа лиц из числа местных жителей и участников боевых действий на Днестре пытались поставить под угрозу избирательный процесс.

“Мы сожалеем о том, что доступ к избирательному участку был заблокирован, и для урегулирования конфликта потребовалось вмешательство сотрудников правоохранительных органов”, — говорится в коммюнике Центризбиркома.

ЦИК призвала к спокойствию и предупредила, что за действия по ограничению свобод и прав граждан Молдовы предусмотрено наказание в соответствии с действующим законодательством.