Воскресенье, 15 ноября 2020, 21:15

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

ЦИК Молдовы выступил с официальным предупреждением

15 ноября
17:06 2020
Версия для печати

ЦИК осудила насильственные действия, зафиксированные в селе Варница, где группа лиц из числа местных жителей и участников боевых действий на Днестре пытались поставить под угрозу избирательный процесс.

“Мы сожалеем о том, что доступ к избирательному участку был заблокирован, и для урегулирования конфликта потребовалось вмешательство сотрудников правоохранительных органов”, — говорится в коммюнике Центризбиркома.

ЦИК призвала к спокойствию и предупредила, что за действия по ограничению свобод и прав граждан Молдовы предусмотрено наказание в соответствии с действующим законодательством.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,120,00%
EUR20,260,00%
GBP22,590,00%
UAH0,610,00%
RON4,160,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 15.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд