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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 ноября 69526 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 ноября 69526 излечившихся
14 ноября
19:26 2020
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На сегодняшний день в стране 69526 человек прошли лечение и 2006 умерли от инфекции COVID-19. На 14 ноября в Молдове подтверждено  88772 случая заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 3929 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 26620 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализировано 2968 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 234 в крайне тяжелом состоянии (49 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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