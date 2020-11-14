На сегодняшний день в стране 69526 человек прошли лечение и 2006 умерли от инфекции COVID-19. На 14 ноября в Молдове подтверждено 88772 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3929 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 26620 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализировано 2968 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 234 в крайне тяжелом состоянии (49 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).