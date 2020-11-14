Президент Владимир Зеленский, после того как заболел коронавирусом, попал в госбольницу «Феофания», которая не принимает рядовых украинцев, сообщает «Страна».

Главу государства разместили в вип-палате, в нее провели спецсвязь. В больнице Зеленский записал обращение к народу. «К сожалению Covid-19 не обошел и меня. Но чувствую я себя достаточно хорошо. Спасибо. Кстати говоря, думаю, в этом большая заслуга – это именно ваша поддержка, ваши теплые слова с пожеланиями быстрого выздоровления, и за это я благодарен каждому из вас», – доверительно говорил президент. По словам главврача больницы, бюджет пациента составляет 7800 гривен в день. Заметим, что размер ежемесячной средней пенсии в стране составляет 3170,14 грн.

Весной этого года Зеленский тоже обратился к гражданам, тогда он говорил: «Премьер-министру Украины поставлена задача решить вопрос там называемых вип-палат и отменить нормативные акты, которые этого требуют. У нас не “совок”, извините, и не будет никаких люксовых номеров для членов “ЦК”. Ни у какого политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца». Как писал Оруэлл в «Скотном дворе» – «Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие».