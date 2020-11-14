Киев подписал с Национальным аэрокосмическим агентством США соглашение о «сотрудничестве в исследовании и освоении космоса в мирных целях», сообщает «Военное обозрение».

Программа предполагает совместное исследование таких объектов как Луна и Марс, астероиды и кометы. «Это важный шаг, который является логическим продолжением нашего вступления в MYA (неправительственная организация, в рамках которой обсуждаются перспективы колонизации Луны, ред.)», – заявил Председатель украинского государственного космического агентства Владимир Усов. В освоение космического пространства активно включились специалисты конструкторского бюро «Южмаш». Они представили проект лунной базы и транспортной системы, которая будет перемещать по поверхности спутника людей и грузы. Нечто похожее на «лунный трактор», который упоминает в одной из песен Владимир Высоцкий.