Суббота, 14 ноября 2020, 20:10

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Подготовлена концепция украинского лунного трактора

14 ноября
17:16 2020
Версия для печати

Киев подписал с Национальным аэрокосмическим агентством США соглашение о «сотрудничестве в исследовании и освоении космоса в мирных целях», сообщает «Военное обозрение».

Программа предполагает совместное исследование таких объектов как Луна и Марс, астероиды и кометы. «Это важный шаг, который является логическим продолжением нашего вступления в MYA (неправительственная организация, в рамках которой обсуждаются перспективы колонизации Луны, ред.)», – заявил Председатель украинского государственного космического агентства Владимир Усов. В освоение космического пространства активно включились специалисты конструкторского бюро «Южмаш». Они представили проект лунной базы и транспортной системы, которая будет перемещать по поверхности спутника людей и грузы. Нечто похожее на «лунный трактор», который упоминает в одной из песен Владимир Высоцкий.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,120,00%
EUR20,260,00%
GBP22,590,00%
UAH0,610,00%
RON4,160,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 14.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд