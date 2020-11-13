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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Шварценеггер сыграет в шпионском сериале Netflix

13 ноября
20:36 2020
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Шпионский сериал от Netflix с Арнольдом Шварценеггером в главной роли уже запущен в производство, подтвердил Variety.

Сериал расскажет историю опасных шпионских приключений отца (Арнольд Шварценеггер) и дочери. Роль дочери Шварценеггера исполнит Моника Барбаро, известная по проектам «Нереальный холостяк» и «Стамптаун». Помимо главной роли, звезда «Терминатора» также занят в должности исполнительного продюсера шоу. За качество проекта беспокоиться не приходится, ведь создателем сериала стал Ник Сантора, автор таких грандиозных работ, как «Сопрано», «Закон и порядок», «Обмани меня». Помимо сериала со Шварценеггером, Сантора занят в роли шоураннера для проекта от Amazon «Джек Ричер».

Подробности сюжета все еще держатся в секрете. Из-за пандемии 2020 год не был богат на премьеры от слова «совсем», зато 2021 обещает быть незабываемым по числу сериалов и фильмов.

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