Кабмин Молдовы планирует в будущем году осуществить значительные инвестиции в инфраструктуру. Об этом заявил Ион Кику во время презентации отчета о деятельности за год. Глава правительства уточнил, что будут увеличены зарплаты для сотрудников бюджетного сектора – в приоритетном порядке в образовании и здравоохранении. Подводя итоги первого года на посту премьер-министра, Ион Кику отметил, что главным вызовом в 2020-м стала пандемия. Несмотря на это, власти страны смогли выполнить все взятые на себя обязательства, обеспечить финансовую стабильность и непрерывную выплату пенсий и зарплат. Помогли и пострадавшим от засухи фермерам.

«Мы помогли тем, кто работает официально и платит налоги. Впервые в истории РМ мы возвращаем накопленный внутри страны НДС. Мы начали этот процесс сейчас и надеемся завершить его к 2030 году, чтобы вернуть экономическим агентам накопленные годами 7 млрд леев. За счёт государственного бюджета покрываются ставки по кредитам. 300 миллионов леев дополнительно выделили аграриям», – сообщил премьер.

Приоритетом правительства остаётся модернизация инфраструктуры.

«Мы продолжим инвестировать в инфраструктуру, чтобы придать импульс экономике. Не будем повышать налоги, как думают некоторые, и, что важно, продолжим стимулировать создание рабочих мест, привлекательных в том числе для диаспоры и для молодых специалистов», – добавил он. Важным для правительства Кику было и восстановление отношений с внешними партнёрами. Большая помощь была оказана нашей стране Российской Федерацией. В марте была успешно завершена программа финансирования с МВФ, а в декабре будет подписано новое соглашение с Фондом.