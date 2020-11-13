Стриминговая платформа Netflix стремительно влезает на среднеазиатский кинорынок и объявляет о партнерстве с медиа-группой из Саудовской Аравии Telfaz11.

Netflix и Telfaz11 уже работали вместе, во время создания мини-сериала «Шесть окон в пустыню», который якобы оказался невероятно успешным. Так это или нет, у платформ есть опыт коллаборации, что не повредит, ведь контракт был подписан на 8 новых проектов. Решение последовало за запуском амбициозного сериала «Паранормальное» под руководством египетского режиссера Амр Салама. Глава среднеазиатского отделения Netflix заявил, что компания стремится пополнить свою библиотеку арабским контентом, привлекая к восточной культуре мирового зрителя.

В официальном заявлении от Netflix уточнялось, что заключение сделки с Telfaz11 из Саудовской Аравии принесет 8 разнообразных кинолент, однако не было ни слова о жанрах фильмов, сюжетной направленности или командах, работающих над картинами.