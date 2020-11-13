Президент международного отделения маркетинга кинокомпании Warner Bros. объявил о своем уходе, став первой жертвой радикальных изменений в устройстве студии, пишет Variety.

Исполнительный директор WarnerMedia Джейсон Киляр объявил о предстоящих сокращениях. По предварительным подсчетам около 5-7% работников останутся без работы, а это несколько тысяч человек. Идея о сокращениях появилась после изменений в корпоративной структуре студии, где основное внимание перевели на недавно запущенную стриминговую платформу HBO Max. «Наше будущее не статично […], мы должны изобретать новые способы, как менять мир через истории, а для этого необходимо принять, что мир меняется», – написал Киляр в своем напутствии, попавшим под сокращение работникам.