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Газета "Кишиневские новости"

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Трамп не хочет передавать свой кабинет в Белом доме Байдену

13 ноября
16:16 2020
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Дональд Трамп не хочет без боя отдать Джо Байдену свое кресло в Овальном кабинете Белого дома, сообщает «Военное обозрение».

После некоторой паузы президент вновь стал активно выступать на публике. «Компьютерная система “Доминион”, использовавшаяся для подсчета голосов избирателей, лишила меня в итоге 2,7 миллиона этих самых голосов», – заявил Трамп. По его словам, специалисты подготовили для него некий доклад. В нем говорится, что только в штате Пенсильвания Байдену незаконно была отдана 221 тысяча голосов, и это можно доказать документально. По словам Трампа, фальсификаций в таком объеме не было на протяжении всей истории Соединенных Штатов.   

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