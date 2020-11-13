1. ПУТЬ

Первое различие в том, что истинные государственники ищут особый, оригинальный, безошибочный путь выживания и развития Молдовы. Этот путь основан на том, что мы не противопоставляем Восток Западу, Россию – Румынии. Мы честно признаёмся себе, что заманчивые блага блистательных европейских витрин цивилизованности нам никоим образом не принадлежат. Не твоё то, что можно потрогать руками и даже разрешено этим немного попользоваться в качестве неплатежеспособного временного покупателя. Европейские средства излечения общества – хорошие ли они, плохие ли – это результат заведомого чужого, хотя и многовекового опыта других людей и народов. У каждой болезни и у каждого глубокого кризиса есть своё лекарство, свой уникальный антидот.

2. ЦЕНА ВЫЖИВАНИЯ

В нынешних президентских выборах присутствует ярко выраженный конфликт поколений. Конфликт между теми, кто треть века назад принял Перестройку, и теми, кто готовы заплатить любую цену, лишь бы быть хоть внешне похожими на европейцев, лишь бы изобразить некий социальный блиц-криг. Однако спесивое мышление молдавских глобалистов-мечтателей, которое грозит нации кровавой и, увы, вынужденной героической жизнью, неотвратимо приведёт к тому, что только сливки общества окажутся в западном рае, а мы, остальные – так же как наши дети и внуки – будем до конца своей недолгой и тяжкой жизни платить ту непомерно высокую цену, на которую предательски соглашается элита.

3. ОЦЕНКА ПРОЙДЕННОГО

У нас с глобалистами есть принципиальные расхождения в степени недовольства ничтожностью результатов последних тридцати лет попыток преобразования нашей несовершенной молдавской жизни. Мой коллега и давний приятель, а также очень наблюдательный человек Михаил Местер так обрисовал в социальных сетях нынешнее положение в стране, приводящее к трагедиям её граждан: «Психоэмоциональные, социальные перегрузки и стрессы, осатанелость и дегуманизация стиля жизни неизбежно ведут к душевным травмам и массовым ментальным расстройствам… Наши соотечественники, мучительно, с превеликим трудом и надрывом пытаются адаптироваться к тотальному всевластию вампиров и каннибалов – глобальных, региональных и местных. Психологи, неврологи и даже психиатры никак не в силах излечить такой бесчеловечный мировой порядок…»

4. УМЕНИЕ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ

Наше поколение называют ностальгирующим, но оно никогда не искало лёгких путей. Мы десятилетиями настойчиво приобретали навык откладывать на потом удовлетворение своих минимальных насущных потребностей, считая собственную скромность и жертвенность одним из ключевых факторов будущего всеобщего успеха. Неспособность нынешних прозападных деятелей РМ отказать своему мозгу в немедленном получении всего того, чего их аппетитам хочется вкусить, означает на деле полную и абсолютную неспособность управлять страной, перманентно находящейся в состоянии кризисного стресса.

5. НАША ИДЕНТИЧНОСТЬ

Если мы пойдём как бы по лёгкому, извне подсказанному пути, наше молодое государство станет ещё менее готовым к угрозам нынешних глобально смутных времен, и мы не сумеем в силу экономической разрухи преодолеть даже начальные этапы небывалого мирового экономического кризиса, порожденного пандемией… В итоге мы сами станем огромным препятствием для успеха нашей страны, мы потеряем свою идентичность, мы станем той безликой массой, которая заведомо согласна подчиниться ради сиюминутного материального выживания любым указаниям глобалистов – неоколонизаторов и укротителей безвольных или ослабленных народов.

6. ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ

Наиболее зримое, контрастное отличие молдавских государственников от молдавских же глобалистов – это отношение тех и других к подлинным христианским ценностям. Глобалисты очень-очень хотят одним махом уничтожить нравственную чистоту и чудотворность нашей Веры, неиссякаемый потенциал которой состоит в очень простом и ясном созидательном моменте: чем сильнее устремления народа к Богу – тем больше продуктивных качеств открываются едва ли не в каждом человеке и нации в целом. Страна выиграет борьбу за будущее наших детей и внуков, если мы сохраним от тлена и порока каждую человеческую душу, если мы только сохраним и упрочим чистоту православных воззрений в сердцах наших сограждан.

7. ВЫБОР

Как бы ни оценивали избиратели и всё наше общество Майю Григорьевну Санду или Игоря Николаевича Додона, их человеческие и политические качества, мы выбираем, в сущности, один из символов, который каждый из них хотел бы представлять внутри и вне государства. Мы выбираем между двумя взаимоисключающими крайностями – между уникальным путём развития или диаметрально наоборот – дорогой добровольного ассимилирования и униженного поглощения, полного и необратимого исчезновения молдаван как нации.