В Национальной службе здравоохранения Великобритании призвали врачей и пациентов обратить внимание на такой симптом, как потливость, возникающая без видимой причины (жаркая погода, физическое напряжение). По мнению специалистов, это может быть признаком болезни Паркинсона.

Обычно при этом заболевании страдает центральная нервная система, нарушается деятельность опорно-двигательного аппарата. А на симптомы другого характера внимание обращают не всегда, тем более что проявляются они постепенно и на первых порах просто незаметны. И все же повышенная потливость должна насторожить и стать поводом для консультации у врача. Дело в том, что болезнь негативно влияет на работу тех отделов головного мозга, которые регулируют температуру тела. Обычно повышенная потливость появляется в верхней части тела, но встречаются крайне редкие случаи, когда потоотделение, наоборот, уменьшается, передает «Express».