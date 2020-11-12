Резолюция бундестага ФРГ от 4 ноября относительно Белоруссии – вмешательство во внутренние дела страны, заявили председатель Совета Республики Наталия Кочанова и глава Палаты представителей Владимир Андрейченко, сообщает БЕЛТА.

В Берлине не признали результаты выборов главы государства, призвав Минск укрепить гражданское общество и провести конституционную реформу. «Итоги президентских выборов в Беларуси не требуют одобрения иностранного парламента, равно как законные действия белорусских властей по обеспечению общественного порядка и безопасности в стране», – говорится в совместном заявлении депутатов. Они рекомендуют немецким народным избранникам заняться своими внутригерманскими проблемами.