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Газета "Кишиневские новости"

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Белорусский ответ немецким депутатам

12 ноября
13:21 2020
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Резолюция бундестага ФРГ от 4 ноября относительно Белоруссии – вмешательство во внутренние дела страны, заявили председатель Совета Республики Наталия Кочанова и глава Палаты представителей Владимир Андрейченко, сообщает БЕЛТА.

В Берлине не признали результаты выборов главы государства, призвав Минск укрепить гражданское общество и провести конституционную реформу. «Итоги президентских выборов в Беларуси не требуют одобрения иностранного парламента, равно как законные действия белорусских властей по обеспечению общественного порядка и безопасности в стране», – говорится в совместном заявлении депутатов. Они рекомендуют немецким народным избранникам заняться своими внутригерманскими проблемами.

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