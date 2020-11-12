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Газета "Кишиневские новости"

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В 1-ом туре выборов президента в странах ЕС могли быть фальсификации

12 ноября
11:31 2020
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В некоторых странах ЕС были отмечены случаи организованного подвоза избирателей на избирательные участки. В то же время есть подозрения, что некоторые граждане голосовали по бюллетеню с истекшим сроком. Об этом сообщил Игорь Додон, принимая участие в передаче на телеканале «REN Moldova». Независимый кандидат заявил, что полиция и ЦИК разбираются с каждым подобным случаем.

«Про фальсификацию выборов: у нас есть подозрения, что за рубежом кто-то голосовал несколько раз одним паспортом – с истекшим сроком. У нас есть сигналы, в основном из европейских стран, которые мы будем проверять. Я не исключаю, что, если у нас будут подозрения о подкупе избирателей, мы поставим под сомнения результаты на определенных участках в некоторых странах. Об этом я сегодня говорил и с послами», – заявил Игорь Додон.

Независимый кандидат отметил, что будет увеличено количество наблюдателей в странах ЕС, чтобы исключить незаконный организованный подвоз граждан и фальсификации 15 ноября.

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