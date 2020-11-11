Штаб независимого кандидата на должность президента страны Игоря Додона выпустил пресс-релиз, в котором осудил незаконные действия по блокированию материалов избирательного характера, организованные представителями ПДС. Сообщение было подготовлено после инцидента в типографии Universul.

О беззакониях, творимых ПДС, штаб Игоря Додона проинформировал правоохранительные органы, а также обратил внимание национальных и международных наблюдателей на нарушения, совершенные соратниками Майи Санду.

– Обращаемся к национальным и международным наблюдателям с просьбой выразить свое отношение к этим беззакониям, когда один избирательный конкурент незаконно блокирует распространение электоральных материалов другого кандидата. Предполагаем, что этот саботаж организован специально, чтобы отвлечь внимание от другой взрывной темы дня – речь идет о доказательствах незаконного финансирования из-за границы Майи Санду и партии, которой она руководит. Очень хорошо понимаем, что информация о незаконном финансировании, представленная сегодня депутатом Богданом Цырдя, бьет по имиджу «чистого политика» контркандидата. Поэтому они были вынуждены организовать саботаж, чтобы отвлечь внимание публики, – говорится в пресс-релизе.

Представители штаба, в доказательство законности своих действий, пояснили, что агитационные материалы кандидата Игоря Додона, из-за которых была устроена провокация членами ПДС, были оплачены из избирательного фонда и печатались на основании договора с экономическим агентом. Из-за проблем технического характера частная типография обратилась к другому экономическому агенту, также заключив с ним договор.

– Все наши действия абсолютно законны и подтверждаются документами, в отличие от действий представителей контркандидата. Обращаемся с призывом к нашему контркандидату с требованием уважать граждан и прекратить провокационные и незаконные действия, – сообщается в пресс-релизе.