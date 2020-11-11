Знаменитый американский предприниматель, изобретатель, инвестор и филантроп, отец электромобилей и проектов полета к Марсу Илон Маск, не обошел своим вниманием еще один вид транспорта – железнодорожный.

Только что на полигоне неподалеку от Лас-Вегаса прошли испытания сверхскоростного вакуумного поезда, идея создания которого принадлежит именно Маску. Причем эти испытания отличались от всех предыдущих, а их состоялось около четырех сотен: в поезде впервые находились пассажиры.

Состав развил скорость в 160 км/час, а вообще разработчики обещают, что поезд способен разогнаться как минимум до 1000 км/час. И расстояние между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, равное почти шести сотням километров, можно будет преодолеть всего за три четверти часа. Пока же он прокатил первых пассажиров по треку-трубе длиной в полкилометра и диаметром 3,3 метра, пишет MSN.com.