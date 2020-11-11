Березовый гриб, также известный, как чага, издавна применялся в народной медицине. Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» провели исследование, которое показало, что гриб можно применять в лечении коронавируса.

Чага нетоксична, содержит большое количество биологически активных веществ, а также микроэлементов. Этим и объясняется его эффективность в процессе подавления коронавируса. Действие водного экстракта березового гриба разработчики проверили лично – коронавирус не обошел и их. Ученые принимали препарат, и максимум через неделю все симптомы болезни пропали.

Предложено несколько способов получения водного экстракта чаги, один из них подходит для домашнего применения – его можно выпивать порциями в течение дня, чтобы в общей сложности порция составила до 200 мл концентрата. По мнению вирусологов, препарат на основе природного сырья может стать очень перспективным в деле лечения коронавируса, сообщает «Интерфакс».