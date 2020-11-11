Умные часы и фитнес-браслеты завоевывают все большую популярность. Исследователи из Университета Колорадо в США нашли, чем их заменить, потому что носить эти гаджеты на руке не всегда удобно.

В качестве альтернативы предлагается эластичная пластинка, которую можно будет приклеивать прямо на кожу. Пластинка способна вести мониторинг всех данных, обычно фиксируемых фитнес-браслетами и умными часами.

Пластинка очень тонкая, ей можно придать какую угодно форму, она способна растягиваться в любую сторону. На работу датчиков это не влияет. Более того, устройство самовосстанавливающееся. В случае повреждения пластинки достаточно прижать друг к другу разорванные части, и через четверть часа все приобретет прежний вид, а датчики вновь начнут функционировать, сообщает «Вечерняя Москва».