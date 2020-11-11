В течение прошедшего дня, 11 ноября, зарегистрированы еще 20 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 70-летняя женщина из Дондюшанского района, 42-летний мужчина из района Чимишлия, 53-летняя женщина из Кишинева, 70-летний мужчина из Кишинева, 67-летний мужчина из Кишинева, 76-летняя женщина из Страшенского района, 65-летняя женщина из Кишинева, 87-летний мужчина из Каларашского района, 64-летняя женщина из Кишинева, 63-летняя женщина из Тараклийского района, 72-летний мужчина из Фалештского района, 82-летний мужчина из Кишинева, 78-летний мужчина из Дондюшанского района, 74-летняя женщина из Кишинева, 59-летний мужчина из Фалештского района, 77-летняя женщина из Кишинева, 64-летний мужчина из Кишинева, 69-летняя женщина из Ниспоренского района, 53-летняя женщина из района Дрокия, 70-летняя женщина из муниципия Бельцы. На вечер 11 ноября 66115 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1950 человек умерли от инфекции.