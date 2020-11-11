Китай предложил новый законопроект, направленный на ограничение власти местных компаний интернет-гигантов, передает BBC.

ЕС и США подали пример остальному миру в ограничении власти своих онлайн фирм, сдерживая установление монополий. Китай подхватили тенденцию и выдвинули предложение о новом законопроекте на фоне растущего влияния цифровых платформ в Пекине. Новые правила повлияют на таких местных гигантов, как Alibaba, Ant Group, Tencent. Новые правила запретят компаниям делиться между собой персональной информацией о покупателях, объединяться, чтобы вытолкнуть с рынка компании из сегмента малого бизнеса и продажу товара по бросовой цене с целью уничтожения конкурентов. Так же платформам будет запрещено принуждать магазины к эксклюзивным сделкам, в чем обвиняли компанию Alibaba.