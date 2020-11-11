На базе Копенгагенского университета было проведено исследование, результаты которого показали, чем чревата для организма нехватка такого витамина группы В как фолиевая кислота. Было обнаружено, что ее дефицит нарушает процессы, связанные с ДНК и делением клеток, что запускает процесс развития рака, провоцирует другие нарушения. С нехваткой витамина В9 (фолиевая кислота – его форма) ученые связывают бесплодие, склонность к депрессии, бессонницу, проблемы с памятью.

Ученые рекомендуют регулярный контроль уровня фолиевой кислоты в организме и его пополнение. Так как наш организм не вырабатывает этот витамин, В9 может попадать в организм либо в таблетированной форме, либо, что предпочтительнее, с продуктами питания, причем ежедневно и в достаточном количестве.