«Только государственник на посту президента Молдовы сможет обеспечить развитие страны в правильном направлении, в том числе и в сфере образования. Считаем, что таким человеком, доказавшим свою нацеленность на укрепление молдавской государственности, является Игорь Додон», — отмечается в заявлении, опубликованном Национальным союзом студентов,

«Мы помним, что один из претендентов на кресло главы государства, Майя Санду, изрядно «оптимизировала» учебные заведения Молдовы, закрыв десятки школ по всей стране. В результате этой псевдореформы многие дети перестали посещать учебные заведения, а преподаватели остались без работы и фактически без средств к существованию. Сделала она это в угоду своим западным кураторам, которые, видимо, заинтересованы в снижении уровня образования в нашей стране», — говорит председатель Национального союза студентов и молодёжи Молдовы Евгений Балан.

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Он также призвал политические партии, государственные структуры и руководителей учебных учреждений страны не втягивать молодёжь в разного рода опасные политические игры и не провоцировать дестабилизацию ситуации в республике.

«Руководителям учебных заведений Республики Молдова настоятельно рекомендуем воздержаться от участия в разного рода политических провокациях и не допустить вовлечения учащихся в сомнительные манифестации с непредсказуемым и опасным сценарием развития. Также обращаемся к молодёжи Республики Молдова с просьбой проявить сознательность и не дать себя втянуть в политические разборки, сценарий которых, как мы понимаем, пишется за пределами нашей страны», — подчеркнул Балан.

«В случае выявления в учебных заведениях фактов агитации к участию в массовых акциях протеста просим молодёжных активистов незамедлительно сообщать об этом представителям Союза или непосредственно в органы правопорядка», — заявил молодёжный лидер.

Национальный союз студентов и молодёжи Республики Молдова (UNSTM) был создан 15 августа 2000 года и сегодня насчитывает около 20000 членов. Организация имеет представительства во всех вузах страны и считается одной из крупнейших и авторитетных среди молодёжных структур Молдовы.